Проблемы с пенсиями в России объяснили размером государства

Одно из последних мест по уровню благосостояния и финансового благополучия пенсионеров для России объясняется ее размерами и слишком низким доходом населения. Таким образом рейтинг французского инвестбанка Natixis в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Лидерами рейтинга в 2020 году стали Исландия, Швейцария и Норвегия. США оказались на 18 месте, а Россия попала на 38-е из 44 мест, как и в предыдущие годы.

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Остапкович напомнил, что «формирование пенсии зависит от тактических и стратегических воззрений» государства, то есть разные страны относятся к таким выплатам по-разному. В случае Норвегии пенсионную систему пополняют нефтяные доходы, причем пенсионный фонд там размером в две трети ВВП России.

Население Норвегии составляет около пяти миллионов человек, напомнил Остапкович. «Поэтому у них минимальная пенсия в переводе на наши деньги с кроны — чуть ли не 160-180 тысяч рублей. У нас нет такого отчисления огромного», — подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что по стандартам Международной организации труда пенсия должна держаться на уровне 40 процентов от медианной зарплаты. Россия в целом такую планку сохраняет, но сами медианные зарплаты чрезвычайно низки. «35 тысяч? Ну что это! Такой нет средней в Европе, ну может, в Румынии или Болгарии», — возмутился Остапкович.

Согласно национальному плану развития России, к 2030 году уровень бедности должен сократиться до 6,5 процента, то есть в раза от нынешнего. В отчете Счетной палаты в конце сентября указывается, что нынешняя динамика угрожает срыву этих планов.