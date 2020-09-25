Уровень бедности в России поставил под угрозу национальную цель

Уровень бедности в России во втором квартале 2020 года вырос на один процентный пункт по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5 процента, посчитала Счетная палата, передает ТАСС.

Как отмечается в экономическом мониторинге Счетной палаты, увеличение уровня бедности создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута.

В документе отмечается, что в связи с этим основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на траекторию уверенного снижения.

Счетная палата подчеркивает, что в случае сохранения благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения страны по итогам года может оказаться в пределах 13-13,5 процента.

18 сентябра стало известно, что во втором квартале 2020 года число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что при расчете использовалась величина прожиточного минимума, установленная приказом Минтруда России для второго квартала 2020 года в размере 11 468 рублей.