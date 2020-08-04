В России миллионы детей оказались за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (23 процента) оказался за чертой бедности, по данным за 2018 год. Миллионы детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».

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Всего по итогам 2018 года за чертой бедности (включая детей) проживали 18,4 миллиона человек (12,6 процента). Самый высокий уровень бедности (49,4 процента) среди детей приходится на категорию многодетных семей и на тех, кто живет в малоимущих сельских семьях (40,6 процента). Доход в таких семьях в среднем на одного человека составлял 7,5 тысячи рублей в месяц.

Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году до 27,4 процента, но потом начал снижаться. Однако из-за пандемии показатель неизбежно возрастет в 2020 году. Но выплаты семьям с детьми во время пандемии смогли компенсировать часть утраченных доходов.

Эксперты также отмечают, что особенностью России является то, что в группу риска по бедности попадают и работающие граждане. Уровень бедности по итогам 2020 года увеличится до 13,8 процента, прогнозируют экономисты.

В России с 1 июня начались выплаты пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Размер выплат — примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц.