В России упростили получение пособий на детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин сократил перечень документов, которые подтверждают право на получение пособий на детей. Об этом сообщает ТАСС.

Документ начнет действовать с 1 ноября 2020-го. Малообеспеченным семьям станет проще получить пособия на детей от 3 до 7 лет. Так, россиянам больше не нужно будет предоставлять сведения об алиментах — госорганы сами обработают эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

С 1 июня началось перечисление пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Это пособие назначается по заявлению, все необходимые данные для назначения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия. Размер выплат — 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, то есть, примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц.