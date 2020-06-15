Родители около 20 миллионов российских детей получили единовременные выплаты

Родители 19,8 миллиона российских детей от 3 до 16 лет получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По его словам дошли ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей и семьям с малышами в возрасте до трех лет. Их получили родители 4,2 миллиона детей. А равные половине прожиточного минимума на ребенка пособия для малобеспеченных семей, где есть дети от 3 до 7 лет, получили мамы и папы свыше 688 тысяч несовершеннолетних.

Министр труда напомнил и об увеличении до 6 752 рублей минимального размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Его, по словам Котякова, будут получать 540 тысяч российских семей.

Он также добавил, что дополнительная поддержка оказана семьям, где один или оба родителя остались без работы

«280 тысяч безработных граждан уже получают доплаты по три тысячи рублей на 450 тысяч несовершеннолетних детей. По нашим подсчетам, доплаты будут начислены еще 650 тысячам родителей более чем 1 миллиона детей», — сказал министр труда.

С 1 июня в России по распоряжению президента Владимира Путина начали выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Минфин выделил на эти цели 197,2 миллиарда рублей. Еще 24,9 миллиарда рублей предусмотрены на выплаты для детей до трех лет (по 5 тысяч рублей), это касается порядка 1,6 миллиона детей. Выплаты стали частью пакета мер поддержки граждан в условиях кризиса и пандемии коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!