Родители 15 миллионов российских детей получили выплаты от государства

Родители 15 миллионов российских детей 1 июня получили единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По данным ведомства, этим семьям в общей сложности было направлено 150 миллиардов рублей. Всего право на такую выплату имеют семьи, в которых растут 22 миллиона детей.

«Единовременная выплата очень востребована семьями. Совместно с Минкомсвязи и Федеральной налоговой службой мы смогли обеспечить оперативную обработку заявлений с тем, чтобы средства поступили родителям в возможно короткие сроки», — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

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Для получения выплаты родителям нужно подать заявление на портале госуслуг. Обработка заявлений ведется сотрудниками Пенсионного фонда России, а Федеральная налоговая служба совместно с органами ЗАГС обеспечила оцифровку сведений о рождении детей до 16 лет. Это позволило не предоставлять родителям дополнительных справок при назначении этой выплаты. Подать заявление на выплаты можно до 1 октября.

С 1 июня также началось перечисление пособий на детей от 3 до 7 лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека. Это пособие назначается по заявлению, все необходимые для назначения органы социальной защиты получают путем межведомственного взаимодействия.

Ранее в Пенсионном фонде анонсировали получение выплат десятью миллионами российских семей. В ведомстве отметили, что первые выплаты получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. Если заявление направлено в период с 23 по 25 мая, то средства перечисляют до 2 июня.

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