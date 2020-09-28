Названы страны Европы с самой дешевой ипотекой

Странами Европы с самыми низкими ставками по ипотеке оказались Германия, Испания и Великобритания. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

Если говорить о предпочтениях россиян, то они выбирают дешевые жилищные кредиты в Германии, Финляндии и Испании — здесь заемщик с хорошей историей может рассчитывать на один-два процента годовых. Также в качестве популярных стран называют Италию, Чехию и Словению — два-три процента. В Черногории и Латвии ставки уже повыше — четыре-шесть процента, говорят эксперты.

Однако нужно быть готовым к тому, что ставки для россиян будут выше на один-два процента, чем для граждан выдающей ипотеку страны или иностранцев с ВНЖ. Также существуют дополнительные расходы, в частности страховки и комиссии. Это тоже увеличивает расходы заемщика на один-два процента от стоимости недвижимости.

По словам специалистов, такие низкие процентные ставки по жилищным кредитам в России пока что выглядят неправдоподобно — для достижения подобных результатов по массовым продуктам необходим длительный период стабильного развития и низкой инфляции. В настоящее время россиянин может взять ипотеку по низкой ставке только в рамках льготных программ, например, дальневосточной.

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