Финансирование льготной ипотеки в России решили увеличить

Правительство России решило направить 12 миллиардов рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки в 2021 году. Это следует из общенационального плана восстановления экономики, пишут «Известия».

Главная из таких программ — льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента, которую запустили в мае в качестве антикризисной меры. Отмечается, что сумма, предусмотренная в утвержденном плане, в два с половиной раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа.

Кроме того, в следующем году бюджетные траты значительно превысят и уровень 2020-го. Так, в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили шесть миллиардов рублей.

Однако на другие программы, такие как «Семейную», «Дальневосточную» и «Сельскую» ипотеки, бюджетные траты сократят. Изначально планировалось заложить 24 миллиардов рублей в 2021 году, однако в результате потратят 17,2 миллиарда.

Такое перераспределение средств означает, что программу льготной ипотеки под 6,5 процентов продлят, сообщили эксперты. О том, что ее действительно перенесут на 2021 год, заявил источник «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства.

Ранее в правительстве России пообещали поддержать продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента. До конца октября чиновники планируют собрать всю информацию по результатам программы и подвести итоги. После этого будет принято решение о дальнейших параметрах льготной ипотеки.

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