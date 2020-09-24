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В России пообещали продлить ипотеку под 6,5 процента

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В правительстве России пообещали поддержать продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Ее условия определят после 1 ноября текущего года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

До конца октября чиновники планируют собрать всю информацию по результатам программы и подвести итоги. После этого будет принято решение о дальнейших параметрах льготной ипотеки.

«Но то, что мы будем поддерживать все льготные программы, которые существуют, это точно. Деньги на поддержку всех льготных программ заложены на ближайшие три года, поэтому все эти механизмы будут работать», — заверил Хуснуллин.

О запуске данной программы сообщил президент Владимир Путин в апреле 2020 года. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, а для жителей других регионов — 6 миллионов рублей.

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