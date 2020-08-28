Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума и достигла 7,28 процента. За июль 2020 года снижение составило 0,22 процентного пункта, передает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка.

В мае 2020-го ипотечная ставка упала сразу на 0,9 процентного пункта — тогда был побит рекорд в 7,4 процента. Главной причиной снижения стала программа льготной ипотеки под 6,5 процента: по ней была выдана треть всех жилищных кредитов.

Однако в июле показатель вырос впервые с апреля 2019-го — на 0,1 процентного пункта до 7,5 процента. Тогда в Центробанке объяснили такую динамику действиями отдельных участников рынка.

Ранее стало известно, что россияне задолжали по жилищным кредитам рекордную сумму — больше 8 триллионов рублей. При этом объем просроченной задолженности по рублевым ипотекам в июле 2020 года достиг 66,6 миллиарда рублей.

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