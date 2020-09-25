Россиян предупредили о дополнительных тратах при ипотеке

Эксперты в сфере финансовой грамотности в беседе с РИА Новости предупредили россиян о дополнительных тратах, которые могут появиться при оформлении ипотеки.

Как рассказал партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов, в дополнительные расходы могут входить регистрационные пошлины и сборы, банковские операции со счетами, нотариальные услуги, выпуск банковской карты, работа оценщиков.

Также необходимо взять в банке полный список дополнительных издержек при оформлении ипотеки, заявила консультант проекта «Вашифинансы.рф» Луиза Кононыхина.

Кроме того, дополнительные расходы могут и после приобретения жилья. В связи с этим россиянам советуют отложить небольшую часть суммы на возможные траты, которые возникнут в дальнейшем.

При этом эксперты напомнили россиянам о возможности получить назад часть средств с помощью налогового вычета.

Ранее в правительстве России пообещали поддержать продление программы льготной ипотеки под 6,5 процента. До конца октября чиновники планируют собрать всю информацию по результатам программы и подвести итоги. После этого будет принято решение о дальнейших параметрах льготной ипотеки.

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