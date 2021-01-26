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Туристка сбежала от мужа в Египет ради официанта вдвое моложе и была обманута

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Кадр: Mirror Online

Британская туристка сбежала от мужа в Египет после того, как влюбилась в местного жителя вдвое моложе себя, однако в результате стала жертвой обмана. Об этом пишет Daily Mail.

45-летняя работница торговой сети Tesco Джоанна Гирлинг (Joanna Girling) съездила в отпуск со своим мужем в Шарм-эль-Шейх в июне 2018 года, а по возвращении на родину призналась, что влюбилась в 24-летнего египетского официанта Хасана Кахлида (Hassan Kahlied) и ради него намерена расстаться с супругом после 20 лет брака.

В беседе с изданием путешественница уточнила, что в последние десять лет жила с мужем «по привычке» и уже давно не вступала с ним в интимную связь. При этом общих детей у них также не было, за годы совместной жизни они завели семь собак.

Гирлинг надеялась выйти замуж за Кахлида и по его просьбе выслала ему 400 фунтов стерлингов (более 41 тысячи рублей), купила новую одежду и прилетела в Египет. Спустя пару недель совместной жизни мужчина заявил, что прерывает с британкой отношения, так как она «старая и толстая».

Спустя год женщина решила переехать в Хургаду и устроиться на работу воспитательницей в яслях. Через несколько месяцев она познакомилась с владельцем местного магазина специй 38-летним Хисмом Фейго (Hysm Feygo) и начала с ним жить.

«Предложение он мне не делал. В этом нет необходимости — он уже считает меня своей женой. Но все же мы планируем заключить брак официально в следующем году, как только я разведусь с мужем», — рассказала Гирлинг и добавила, что в настоящее время пара пытается завести ребенка.

26 января сообщалось, что российская туристка, отдохнувшая в Абхазии, рассказала о разочаровании в местных жителях и их поступках. Путешественница, отправившаяся в отпуск в компании матери и четырехлетней дочки, заявила, что еще нигде не сталкивалась с таким диким, хамским и некультурным поведением мужчин.

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