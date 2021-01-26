Отдохнувшая в Абхазии россиянка поделилась разочарованием в местных мужчинах

Российская туристка, отдохнувшая в Абхазии, рассказала о разочаровании в местных жителях и их поступках. Своими впечатлениями от поездки она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница, отправившаяся в отпуск в компании матери и четырехлетней дочки, заявила, что еще нигде не сталкивалась с таким же диким, хамским и некультурным поведением мужчин.

«Для абхазов отсутствие мужчины в поле зрения является поводом делать разные "заманчивые" предложения. Местные джигиты снимали меня на телефон, предлагали свое общество и отпускали малоприятные "комплименты", бросали тошнотворно-жаркие взгляды и ждали, что я немедленно паду под их молодецким напором», — заметила автор поста.

По ее словам, не менее возмутительными оказались действия местного сотрудника ДПС, остановившего ее автомобиль на пути в больницу. Представитель правоохранительных органов начал интересоваться, где муж туристки и согласна ли она поужинать с ним вечером, несмотря на то, что рядом с ней в машине сидела бледная, замученная ротавирусной инфекцией дочка.

«Я хочу верить в лучшее, в то, что так себя ведут исключительно абхазы, задействованные в туризме, и в то, что за шесть лет все изменилось. Но... Больше я в Абхазию ни ногой», — подытожила блогерша.

11 января сообщалось, что российские туристы отправились на зимние каникулы в Абхазию и рассказали о том, как отметили праздники на местном курорте. В первую очередь участников поездки удивила стоимость путешествия на автомобиле — проезд по платным участкам трассы обошелся им в полторы тысячи рублей, еще семь тысяч рублей ушли на бензин.