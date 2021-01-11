Россияне встретили Новый год в Абхазии и поделились впечатлениями

Российские туристы отправились на зимние каникулы в Абхазию и рассказали о том, как отметили праздники на местном курорте. Своими впечатлениями после отдыха они поделились с «Российской газетой».

В первую очередь участников поездки удивила стоимость путешествия на автомобиле — проезд по платным участкам трассы обошелся им в полторы тысячи рублей, еще семь тысяч рублей ушли на бензин.

Авторы материала отметили, что Новый год они встретили на крыше особняка на окраине Гагры, после чего отправились к морю. «На пляже стояли несколько джипов с московскими номерами. В свете фар кто-то плавал в ласковом, но холодном Черном море. Купальщикам тут же подносили», — указано в тексте.

Еще один член группы в одиночку сходил в пеший поход на гору Мамзышку и вернулся «весь оборванный и в крови», так как по дороге заблудился и упал в заросли ежевики, в результате чего пришлось обратиться за помощью к спасателям.

При этом на озеро Рица туристы не поехали из-за многокилометровых пробок. Также очереди наблюдались у большинства местных достопримечательностей.

«Тут собрались все регионы России. Нижний Новгород, Питер, Екатеринбург и даже… Саха-Якутия! Такого наплыва туристов Абхазия не знала даже летом, когда внешние границы были закрыты и народ ринулся на наши курорты», — отметили путешественники.

25 декабря прошлого года сообщалось, что в сети оценили возможные риски планирования и бронирования поездок в Абхазию на фоне пандемии коронавируса в 2021 году. Известно, что в настоящее время практически все абхазские отели принимают бронь на следующий курортный сезон. При этом в объектах размещения с высоким рейтингом вариантов проживания осталось не так много.