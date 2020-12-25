Оценены риски планирования поездок в Абхазию на 2021 год

В сети оценили возможные риски планирования и бронирования поездок в Абхазию на фоне пандемии коронавируса в 2021 году. Соответствующим прогнозом поделился автор блога Abkhazia.Sochi.Travel 2.0 на платформе «Яндекс Дзен».

По информации блогера, в настоящее время практически все абхазские отели принимают бронь на следующий курортный сезон. При этом в объектах размещения с высоким рейтингом вариантов проживания осталось не так много.

Кроме того, большинство гостиниц на данный момент предоставляют бронь без предоплаты, а также возможность ее отмены за месяц или два до заезда. «В этом случае неважно, что будет, забронировали сейчас, а если границы вновь закроют (тьфу-тьфу-тьфу), бронь можно будет отменить и не потерять ни копейки», — указано в тексте.

Вдобавок цены на туристический сезон 2021 года в Абхазии остались прежними. Автор материала отметил, что пока еще можно найти как более дешевые способы размещения, к примеру, в частном секторе, так и дорогие — в отелях и гостиницах.

9 декабря сообщалось, что россиянка сравнила отдых на курортах Абхазии и Греции. Как отметила девушка, на первый взгляд страны показались ей чем-то похожими: в обеих «прекрасные море и природа», а на улицах растут гранаты, цитрусовые и другие плодовые деревья. Однако и у Абхазии, и у европейского курорта нашлись свои преимущества.

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