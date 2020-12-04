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Россиянин описал поездку в Абхазию фразой «откат от цивилизации порядка 30 лет»

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россиянин, который решил отправиться на экскурсию в Абхазию одним днем, описал поездку фразой «откат от нашей цивилизации порядка 30 лет». Своими впечатлениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам туриста, поездка началась с подъема в семь утра и ожидания автобуса на остановке в Сочи. Путешественник поделился, что ожидал от Абхазии ощущения «заграницы», однако, когда пересек границу, этого не произошло.

«Первая остановка была столовая, я сразу заметил, что откат от нашей цивилизации порядка 30 лет, как будто в самое детство вернулся. Кстати, в этом тоже есть свой кайф», — пояснил мужчина, добавив, что цены в заведении его приятно удивили.

Далее туристов повезли на пасеку, где, по заверениям россиянина, на них пытались «заработать». «Нас отвели в небольшой домик на дегустацию меда, вина и чачи. Под соусом "абхазского гостеприимства" началась распродажа этого "богатства". Самый чистый, качественный продукт только у нас», — поделился он, отметив, что несколько человек из его группы «купились на развод».

После этого путешественники смогли посетить водопады, старую церковь и монастырь, а после насыщенной экскурсии предложили на выбор прогулку или поход в пещеры за отдельную плату. «Закончилась эта экскурсия очередной дегустацией ужасного вина и просто беспредельным поеданием закусок», — уточнил автор блога.

В ноябре побывавший в Абхазии россиянин рассказал об обмане туристов при покупке вина на курортах. Как отметил путешественник, с недобросовестными продавцами можно столкнуться в любом городе, ведь у них нет постоянных клиентов. Предложенное вино, отметил россиянин, «без сомнения будет отличным», а затем диалог сведется к тому, что в магазине осталась одна бутылка, «именно для вас».

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