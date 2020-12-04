Россиянок предупредили об опасности абхазских мужчин

Работающая гидом в Абхазии россиянка призвала туристок быть осторожными в общении с местными мужчинами и предупредила о возможной опасности. Своими рекомендациями она поделилась с автором блога «Жизнь с чистого листа» на платформе «Яндекс Дзен».

По словам экскурсовода, российские девушки часто знакомятся с абхазами и начинают близко общаться с ними, забывая о том, что в республике остались обычаи красть невест. Потому, отметила она, туристкам следует одеваться и вести себя скромнее ради собственной безопасности.

«Абхазские мужчины могут даже на расстоянии километра разглядеть красивую девушку, когда едут на машине , поэтому не следует переодеваться на дороге. (...) Второе правило — если вы уже познакомились, не стоит никуда ехать с ним или плыть на лодке и заигрывать», — посоветовала россиянка.

В качестве примера опасной ситуации, в которую можно попасть, нарушив эти правила, гид привела историю русской девушки Майи, которая отдыхала в Гудауте и в последний день отпуска познакомилась с абхазом. Россиянка уехала кататься с ним на гидроскутере и пропала без вести.

Впоследствии молодого человека задержали полицейские, но поискам девушки это не помогло: абхаз заявил, что высадил новую знакомую на берегу и больше ее не видел. Потом, по словам экскурсовода, мужчина несколько раз менял версии, уверяя, что Майя утонула, а ему удалось спастись. В итоге следствию не удалось найти ни тела, ни улик, хотя расследование дела длится второй год.

В завершение автор блога добавила, что статья была написана не для того, чтобы отговорить девушек от поездок в Абхазию, а с целью напомнить им о необходимости проявлять бдительность и осторожность на курортах.

Ранее другая россиянка предупредила об опасностях зимнего отпуска в Сочи и Абхазии. По ее словам, туристам необходимо уделить внимание транспорту и убедиться в том, что он оборудован в соответствии с погодными условиями.