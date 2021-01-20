Россиянка поехала отдыхать в Абхазию и бесследно исчезла

Российская туристка, которая поехала отдыхать в Абхазию, бесследно исчезла в Гагрском районе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает «Интерфакс».

По информации источника, в среду, 20 января, в службу поступил сигнал о пропавшей женщине 1977 года рождения. Как уточнили очевидцы, в последний раз ее видели неподалеку от Жоэкварского ущелья.

На данный момент спасатели ведут поиски путешественницы в этом районе. Имя пропавшей не раскрывается.

В августе 2020 года в Абхазии обнаружили труп российской туристки, пропавшей 12 августа. Девушка упала с обрыва в реку Бзыбь во время поездки на квадроцикле, ее поиски заняли три дня. В операции участвовали водолазы МЧС Абхазии и волонтер. Последний обнаружил тело туристки в реке в 100 метрах от места аварии.