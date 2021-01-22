Женившийся на россиянке итальянец поедет на велосипеде по России в минус 40

Итальянец Лоренцо Бароне (Lorenzo Barone), женившийся на российской девушке, запланировал проехать на велосипеде от Якутска до села Юрюнг-Хая по самой северной в мире дороге. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Велосипедист уже прилетел в главный город республики и ждет потепления температуры до минус 40 градусов, чтобы отправиться в путь. По его словам, при температуре ниже минус 50, которая сейчас держится в Якутии, у велосипеда лопаются шины. Кроме того, отметил он, в такую погоду заезд больше похож на «выживание, чем на настоящую физическую подготовку».

В общей сложности Бароне предстоит проехать почти три тысячи километров. Следить за передвижениями 23-летнего спортсмена можно будет в режиме реального времени.

В январе прошлого года мужчина уже проделал путь на велосипеде из Магадана до Якутска, дорога заняла у него больше месяца, после чего он поехал в сторону Италии. По пути путешественник решил заехать на Байкал, где встретился с девушкой по имени Айгуль, с которой ранее познакомился в Instagram. Пара прошла пеший поход в 120 километров вокруг Байкала, а затем отправилась в Якутск, где родилась Айгуль. 15 января этого года путешественники поженились.

В декабре 2020 года сообщалось, что россиянин доехал из Москвы до Магадана на электричках, преодолев более десяти тысяч километров за три недели. Подготовка к поездке, по его словам, заняла две недели. Расстояние от столицы до поселка в Якутии Нижний Бестях мужчина преодолел на 27 электричках и трех поездах дальнего следования. Затем из района Якутска он добирался к побережью Охотского моря по Колымскому тракту с помощью автостопа.