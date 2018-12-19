Замерзший на Колыме испанец высказал мнение о россиянах

Житель Испании Хосе Андрес Абьян Пахарес, который отправился в путешествие по колымской трассе и чуть не замерз насмерть, вылетел в среду, 19 декабря, из Магадана в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей магаданского аэропорта.

По словам источника, мужчина полетел в Мадрид с пересадкой в Москве авиакомпанией «Россия». Перед вылетом путешественник успел встретиться с представителями мэрии и получить от них подарок.

Он признался, что навсегда запомнит поездку на Колыму, а также отзывчивость и доброту местных жителей. После чего испанец пообщался с губернатором области Сергеем Носовым.

17 декабря сообщалось, что житель Испании поехал в путешествие по колымской трассе и чуть не замерз насмерть. Хосе Андрес Абьян Пахарес путешествовал по трассе «Колыма» на велосипеде, ночуя в палатке. Из-за сильных морозов он получил серьезное обморожение руки, однако был спасен местными жителями, которые довезли его до ближайшего населенного пункта.

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