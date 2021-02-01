Иностранцы устремились в Россию и побили рекорд 2005 года

В 2020 году российское гражданство получило рекордное за 15 лет число иностранцев — 656,3 тысячи человек. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенного на основе статистики МВД. Исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

Большинство мигрантов — с Украины (62,4 процента), из Таджикистана (9,7 процента) и Казахстана (6,6 процента). Кроме того, в 2020 году в Россию переехали 203 человека из Германии, 148 — из США, 32 — из Великобритании, и 19 — из Канады.

Авторы исследования отмечают, что, исходя из статистики МВД, с каждым годом Россия предоставляет гражданство все большему числу людей. Предыдущий пик выдачи российских паспортов пришелся на 2005 год — тогда их получили более 500 тысяч иностранцев.

Исследователи связывают такой прирост со смягчением миграционной политики и возможностью получить гражданство в упрощенном порядке — такая возможность есть у носителей русского языка, окончивших российские вузы иностранцев и высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, авторы исследования обращают внимание на так называемый украинский фактор, из-за которого большинство получивших российское гражданство в 2020 году — выходцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В связи с этим самым распространенным у мигрантов регионом оказалась Ростовская область, поскольку она граничит с Донбассом (48,1 процента иностранцев). На втором месте оказалась Московская область (5,8 процента), на третьем — Москва (3,4).

Ранее стало известно, что Россия оказалась на четвертом месте среди стран с наибольшим числом мигрантов, их количество в стране составило 12 миллионов. Согласно докладу Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), в 2020 году две трети всех международных мигрантов жили в 20 странах. При этом главным направлением для них стали Соединенные Штаты, где в прошлом году насчитывался 51 миллион мигрантов, что составляет 18 процентов от общего их числа в мире.