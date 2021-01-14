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Нарушивших закон семейных мигрантов захотели оставить в России

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Госдуме предложили не выдворять из России некоторых совершивших административные правонарушения иностранцев. Соответствующий законопроект разработала заместитель Комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко, он будет внесен в нижнюю палату парламента 14 января, пишет «Парламентская газета».

Согласно инициативе, мигрантов не будут лишать вида на жительство, разрешения на временное проживание или запрещать въезд в страну, если в России они живут с близкими родственниками-россиянами. Исключением станет совершение уголовного преступления.

Автор проекта закона отметила, что административное правонарушение часто наказывается высылкой из страны, что несоразмерно проступку. При этом у иностранца могут остаться в России жена и дети, которых он содержал. «Если человек компенсировал государству ущерб от своих правонарушений, почему он должен покидать Россию, а его семья страдать?» — сказала Костенко.

Она указала, что вопрос обсуждался с представителями МВД, и в ведомстве признали, что сейчас у них недостаточно правовых инструментов, чтобы принимать адекватное ситуации решение. Добиться отмены въезда в страну возможно только через суд.

По данным МВД, из-за пандемии коронавируса из России за год уехала половина мигрантов. Сейчас в стране находятся около шести миллионов иностранцев, вид на жительство или разрешение на временное проживание есть только у миллиона из них.

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