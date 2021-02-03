Принц Гарри захотел сохранить свои титулы и проводить больше времени на родине

Герцог Сассекский захотел сохранить свои воинские титулы и проводить больше времени на родине. Об этом газете The Daily Telegraph сообщил анонимный источник, приближенный к монаршей семье.

Принц Гарри намерен бороться за сохранение почетных воинских званий, которых его собираются лишить после того, как он отрекся от королевских полномочий и переехал за границу. В 2020 году его звание Генерал-капитана Королевской морской пехоты уже перешло к его тете, принцессе Анне. Другие звания могут также отдать другим членам британской королевской семьи.

Анонимный собеседник подчеркнул, что военная служба представляет для принца Гарри особую важность. «Разумеется, он желает сохранить звания», — отметил источник. Отмечается, что герцога Сассекского не лишат наград, однако без воинских титулов он не сможет посещать мероприятия в военной форме.

Предположительно, окончательное решение касательно званий принца Гарри будет вынесено в марте.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл передумала ехать в Великобританию на встречу с королевской семьей. Ожидалось, что летом принц Гарри с женой впервые посетят Великобританию после прошлогоднего переезда в США. В январе королева Елизавета II пригласила супругов на церемонию Выноса знамени — военный парад в честь своего дня рождения, который пройдет 12 июня.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.