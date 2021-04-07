Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину в другие страны

Россия готова содействовать другим странам в поставках и производстве вакцин против коронавируса на транспарентной основе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International.

Он назвал главным приоритетом на данном этапе вакцинацию населения, а вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов — «весьма чувствительным, особенно для беднейших стран». «В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины», — заявил Лавров.

Министр добавил, что в этом направлении ведется большая работа. В частности, более чем с 50 государствами достигнуты соглашения о поставках российских препаратов, а в ряде стран запущено производство вакцины «Спутник V», отметил он.

Кроме того, Россия как один из лидеров в области глобального здравоохранения продолжит вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с коронавирусом, помогать пострадавшим государствам — «как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур», заключил Сергей Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Запад изменил свое отношение к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» фразой «и хочется, и колется». «На Западе понимают, что "Спутник V" если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых. Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии», — сказал он.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.