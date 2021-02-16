Лавров ответил на подозрения США по поводу «Спутника V»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал США за подозрения в адрес российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V». Он ответил на заявления американской администрации на пресс-конференции после встречи с главой МИД Тоголезской Республики, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал слова о том, что препарат — инструмент российского геополитического влияния, разработанный, чтобы другие страны попадали в зависимость от России.

«Ну, что сказать (…). Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что отношения российского государства с иностранными партнерами строятся исходя из «взаимной тяги» и развиваются независимо от чьего-либо влияния.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.