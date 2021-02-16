В Европе захотели подтвердить качество российской вакцины «Спутник V»

В Европе хотят убедиться в качестве российской вакцины от коронавируса «Cпутник V», прежде чем сертифицировать и начинать ее закупку для использования в Евросоюзе. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в разговоре с французской газетой Les Echos.

По словам фон дер Ляйен, российская лаборатория должна сделать запрос, а затем представители европейских здравоохранительных организаций получат доступ на производство вакцины и удостоверятся в том, что она безопасна.

Заявку одобрит Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Ранее в феврале в ЕМА сообщили, что дали возможность для подачи заявки, а Российский фонд прямых инвестиций заявил, что подал заявку, однако на Западе ее пока не получили.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позже российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».