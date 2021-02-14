Макрон заявил о важности российской вакцины для победы над коронавирусом

Использование российской и китайской вакцин необходимо для победы над коронавирусом. О важности сотрудничества заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в газете Journal du Dimanche.

По его словам, препараты, разработанные учеными из России и Китая, должны включаться в различные программы по борьбе с пандемией после того, как пройдут сертификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Французский лидер считает, что без быстрых и коллективных международных усилий ситуация с распространением коронавируса будет упущена.

«Сейчас мы ведем борьбу с мутациями [коронавируса], которая является настоящей гонкой со временем», — подчеркнул Макрон и назвал пандемию «мировой войной».

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила уверенность, что все три российских препарата успешно пройдут процесс сертификации и получат разрешение на использование. Сейчас организация выдает временные регистрации в рамках использования вакцины в чрезвычайной ситуации.

В самой России уже идет вакцинация против коронавируса с использованием двух препаратов: двухфазной вакцины «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи и ставшей первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека, а также препаратом «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Выход третьей вакцины «КовиВак» ожидается в феврале.

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