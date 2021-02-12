Вакцина «Спутник V» вошла в тройку самых популярных в мире

Российский препарат «Спутник V» вошел в тройку популярных мировых вакцин от коронавируса на основе числа полученных одобрений государственными регуляторами. Об этом сообщили в Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«"Спутник V" получил мировое признание в качестве одной из ключевых вакцин, с помощью которых человечество сможет защититься от коронавирусной инфекции и вернуться к нормальной жизни», — цитирует пресс-служба слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

В фонде отметили, что отечественная вакцина одобрена уже 26 государствами в Европе, Азии, Африке, Северной и Латинской Америках и на Ближнем Востоке.

Лидерство по количеству одобрений регуляторами принадлежит вакцине Pfizer, которая разрешена в 35 странах, уточняет РИА Новости. На втором месте находится AstraZeneca с 31 страной. Moderna одобрена в 14 государствах, Sinopharm — в 13, Sinovac — в 10, CanSino — в двух.