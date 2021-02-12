В ВОЗ сделали прогноз по российским вакцинам от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РБК сделала прогноз относительно трех российских вакцин от коронавируса.

Она напомнила, через ВОЗ делается временная регистрация в рамках использования вакцины в чрезвычайной ситуации. На основании тщательного анализа качества, эффективности и безопасности препарата организация дает рекомендацию к его использования.

Вместе с тем Вуйнович указала на огромный опыт России в производстве вакцин и заявила о доверии национальным регуляторным органам. «Я уверена, что все три кандидата пройдут этот процесс и будет рекомендация их использовать», — сказала представитель ВОЗ в России, ранее уже привившаяся российской вакциной.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил причину создания в России сразу трех вакцин от коронавируса. По его словам, создавая препараты, Россия показала всему миру, что отечественная иммунология «сохраняет свои лидерские позиции на планете». Также Онищенко указал на разнообразие российских вакцин — они представлены во всех трех существующих формах.

Вакцинация против коронавируса в России проводится двумя вакцинами против COVID-19. Первым регистрацию прошел двухкомпонентный препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Он стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. Второй на рынок вышла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Выход третьей вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в феврале.