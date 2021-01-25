В ВОЗ назвали будущее коронавируса

Коронавирусная инфекция в будущем может стать эндемическим заболеванием, то есть характерным для определенной местности. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Трансляция брифинга доступна в Twitter.

«Всегда есть риск того, что то или иное заболевание станет эндемическим, системным. Мы наблюдали такие примеры», — объяснил он. Эксперт ВОЗ напомнил, что за всю историю человечеству удалось победить только одну болезнь — оспу, в то время как, например, полиомиелит и корь не ликвидированы.

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По мнению Райана, у коронавируса есть ряд характеристик, которые говорят о том, что полностью избавиться от него будет очень сложно. Так, патоген присутствует во всех странах мира, а доступ к вакцине в настоящее время неоптимален. Похожая ситуация сохранится и в ближайшем будущем, в связи с чем передача возбудителя будет продолжаться.

«В этом году мы имеем возможность значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Однако вирус продолжит предаваться достаточно долго, если мы не сможем обеспечить повсеместный охват [вакцинацией]», — предупредил он. Директор программы ВОЗ заключил, что необходимо снизить потенциал для распространения вируса, чтобы он не разрушал экономики и не убивал людей.

Похожий сценарий после пандемии коронавируса предрекла и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Она предположила, что инфекция станет эндемической и с низким уровнем угрозы.