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В ВОЗ рассказали о будущем коронавируса после пандемии

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Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

После пандемии коронавирус, вероятно, станет эндемическим и с низким уровнем угрозы. О таком будущем инфекции рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает «Российская газета».

По ее словам, соответствующие предпосылки есть, но для точного ответа надо понаблюдать несколько сезонов и проследить, как вакцины влияют на организм человека и на какой срок они обеспечивают иммунитет.

«Но даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус», — добавила она.

Ранее представитель ВОЗ в России рассказала, что у организации пока нет единого мнения о том, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью коронавирусом в 2021 году. По словам Вуйнович, есть вероятность, что пандемия пойдет на спад благодаря вакцинированию, но прививка не решит всех проблем, вызванных коронавирусом.

Она подчеркнула, что гражданам все еще надо придерживаться введенных правил для борьбы с распространением инфекции: соблюдать социальную дистанцию и «респираторный этикет», мыть руки, оставаться на самоизоляции или карантине.

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