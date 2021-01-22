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В ВОЗ ответили Джонсону на данные о более смертельном британском штамме

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Фото: Fabrice Coffrini / Reuters

Большая летальность пациентов, зараженных британским штаммом коронавируса, может быть обусловлена перегрузкой системы здравоохранения. Так эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове ответила на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Трансляция брифинга доступна в Twitter.

Она уточнила, что поскольку новая мутация патогена более заразная, то число заболевших увеличивается. Это в свою очередь приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии. «Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность», — отметила специалистка ВОЗ.

В связи с этим ван Керкхове напомнила, что необходимо делать все возможное, чтобы прекратить передачу вируса вне зависимости от его вариантов.

Ранее британский глава правительства проинформировал, что новая мутация вируса, которая впервые была выявлена в Лондоне и юго-восточной Англии, может вызывать более высокую смертность.

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов. К настоящему моменту британский штамм зарегистрирован в 60 государствах.

Предыстория: Британский штамм коронавируса оказался более смертельным
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