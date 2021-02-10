Представитель ВОЗ в России привилась российской вакциной от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович привилась российской вакциной от коронавируса. Об этом она рассказала ТАСС.

Она отметила, что чувствует себя хорошо. «В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин», — уточнила Вуйнович.

Вакцинация против коронавируса в России проводится двумя вакцинами против COVID-19. Первым регистрацию прошел двухкомпонентный препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. Второй на рынок вышла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Выход третий вакцины «КовиВак» в гражданский оборот ожидается в феврале.

2 февраля в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека.