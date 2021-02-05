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Раскрыто отношение россиян к массовой вакцинации

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Большая часть россиян лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе опроса выяснилось, что 40 процентов россиян готовы сделать прививку в ближайшее время, а 12 процентов уже посетили пункт вакцинации. Всего два процента заявили о сознательном отказе от прививки. Еще 27 процентов сослались на наличие антител, говорящих о перенесенной инфекции. Остальные еще не приняли окончательного решения.

Отвечая на вопрос о выборе препарата, 38 процентов отдали предпочтение «Спутнику V». 37 процентов ждут начала вакцинации «ЭпиВакКороной» и разработкой Центра Чумакова.

21 января сообщалось, что 52 процента украинцев не хотят прививаться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной. Противников вакцинации больше всего оказалось среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заразиться.

4 февраля выяснилось, что почти каждый четвертый американец хотел бы отказаться вакцинироваться от коронавируса. Еще 50 процентов респондентов заявили, что готовы сделать прививку при первой возможности, а 6 процентов опрошенных уже привились. При этом 19 процентов участников опроса хотели бы повременить с вакцинацией.

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