Четверть американцев отказалась делать прививку от коронавируса

Почти каждый четвертый американец хотел бы отказаться вакцинироваться от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные у Монмутским университетом, пишет ТАСС.

Еще 50 процентов респондентов заявили, что готовы сделать прививку при первой возможности, а 6 процентов опрошенных уже привились. При этом 19 процентов участников опроса хотели бы повременить с вакцинацией, а 24 процентов предпочли бы избежать прививок.

Также указывается, что почти три четверти опрошенных сторонников Демократической партии (72 процентов) хотели бы привиться. При этом среди республиканцев о желании получить вакцину заявили лишь 39 процентов опрошенных, а 42 процента сторонников Республиканской партии предпочли бы не делать прививку. Желающих пройти вакцинацию среди респондентов без политических предпочтений оказалось чуть больше половины — 51 процент.

2 февраля стало известно, что число привитых от коронавируса в США превысило количество заразившихся вирусом. По данным Bloomberg, в среднем в день делают прививку от коронавируса примерно 1,34 миллиона жителей Соединенных Штатов. При этом обе дозы вакцины пока получили только 1,8 процента американцев.