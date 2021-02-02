Число привитых от коронавируса в США превысило количество заразившихся вирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского издания, более 26,5 миллиона жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины. В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии вирусом заразились всего 26,3 миллиона американцев.

Отмечается, что в среднем в день делают прививку от коронавируса примерно 1,34 миллиона жителей Соединенных Штатов. При этом обе дозы вакцины пока получили только 1,8 процента американцев.

Ранее президент США Джо Байден предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, число смертельных случаев достигнет 500 тысяч уже в феврале. Байден добавил, что понадобятся месяцы, чтобы ситуация улучшилась. При этом политик выразил уверенность в том, что США одержат победу над пандемией.