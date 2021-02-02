Мир
 
Последние новости
Терапевт Минздрава перечислила побочные эффекты вакцинации от COVID-19
Российский авиалайнер подал сигнал ЧС
Скончался бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук
Биохакер раскрыл советы для долгой жизни и удивил зрителей
Парикмахер научил стричь модную челку в домашних условиях
Мужчина разбогател благодаря интуиции и решил потратить деньги на похороны отца
Стало известно о смертельном ДТП в Москве с участием машины ГИБДД
В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских
Власти Москвы назвали самые необычные имена новорожденных в 2020 году 
Российская мебель оказалась опасной для здоровья
Новости партнеров
Прослушать новость

Число привитых от коронавируса в США превысило количество заразившихся

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: FAITH NINIVAGGI / Reuters

Число привитых от коронавируса в США превысило количество заразившихся вирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского издания, более 26,5 миллиона жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины. В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии вирусом заразились всего 26,3 миллиона американцев.

Отмечается, что в среднем в день делают прививку от коронавируса примерно 1,34 миллиона жителей Соединенных Штатов. При этом обе дозы вакцины пока получили только 1,8 процента американцев.

Ранее президент США Джо Байден предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, число смертельных случаев достигнет 500 тысяч уже в феврале. Байден добавил, что понадобятся месяцы, чтобы ситуация улучшилась. При этом политик выразил уверенность в том, что США одержат победу над пандемией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
U.S. Hits Pandemic Milestone With More Vaccinated Than Cases
В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации Pfizer
Байден предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом в США