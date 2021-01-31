В США конгрессмен заразился коронавирусом после вакцинации Pfizer

Член Палаты представителей Конгресса США, демократ от штата Массачусетс Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как был вакцинирован препаратом Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей законодателя.

У Линча нет симптомов заболевания, он уйдет на карантин и будет выполнять свои обязанности удаленно.

В пятницу законодатель сдал тест, его результат оказался положительным. Отмечается, что незадолго до этого был инфицирован один из его подчиненных. Как уточнили представители конгрессмена, ему ввели вторую дозу вакцины от коронавируса до 20 января.

Ранее в январе в Швейцарии пять человек умерли после прививки вакциной Pfizer. Отмечается, что на данный момент зафиксировано 42 отчета о предполагаемых побочных эффектах препарата, которые возникли после первой фазы вакцинации. Из них 16 случаев квалифицируются как серьезные, а пять закончились летальным исходом.

Перед этим 79 литовских врачей, которые вакцинировались препаратом Pfizer и BioNTech, заразились коронавирусом. Литовский инфекционист пояснила это тем, что медики уже были инфицированы на момент прививки.