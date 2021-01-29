Еврокомиссия одобрила использование третьей вакцины от коронавируса на рынке ЕС

Еврокомиссия (ЕК) одобрила использование третьей вакцины от коронавируса на рынке Евросоюза. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что препарат компании AstraZeneca был разрешен к использованию в ЕС после того, как он получил положительную оценку от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Она также добавила, что ожидает поставки примерно 400 миллионов доз вакцины AstraZeneca в соответствии с существующими договоренностями.

Отмечается, что в ЕС уже разрешены к применению вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.