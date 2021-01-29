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Европа задумала лишить Великобританию доступа к вакцинам от COVID-19

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Фото: Hendrik Schmidt / Reuters

Европейский союз (ЕС) на фоне дефицита вакцин от коронавируса задумал лишить Великобританию возможности экспорта препарата. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

Как пишет издание, «вакцинная война» была спровоцирована, в частности, компанией AstraZeneca, которая гарантировала доступ вакцины в Британию, но откладывает ее передачу ЕС, ссылаясь на более позднюю дату заключения контракта.

В ответ глава Евросовета заявил о возможности применить экстренные меры для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата компании Pfizer, 40 миллионов доз которого заказала Британия.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.

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