На бельгийском заводе вакцин AstraZeneca провели рейд

Бельгийские власти 27 января провели рейд по местному заводу компании AstraZeneca, где изготавливаются вакцины против коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Как уточняется, рейд был проведен по запросу Европейской комиссии и связан с задержками в поставках вакцины. На заводе в Бельгии производится основной компонент препарата. Ранее фармацевтический гигант списал отставание от графика на проблемы с изготовлением вещества. Власти ЕС рассчитывают проверить, не являются ли заверения компании ложью. Результаты проверки ожидаются в течение нескольких дней.

Издание отмечает, что в Евросоюзе подозревает, что AstraZeneca, возможно, продала зарезервированные для ЕС запасы вакцин другим странам. В частности, в Брюсселе опасаются, что компания могла передать препарат Великобритании, которая заплатила за него больше. Таким образом, рейд по заводу рассматривается как еще один пример возросшего давления на производителя вакцин.

Ранее глава компании AstraZeneca Паскаль Сорио признал срыв сроков поставок вакцины от коронавируса. Он пообещал, что компания в феврале сможет поставить «разумное количество доз» препарата в Евросоюз.