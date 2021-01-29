В Германии поторопили ЕС с проверкой российской вакцины

Глава федеральной земли Бавария Маркус Зедер поторопил европейские регуляторы с проверкой и одобрением российской и китайской вакцин от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Welt.

По словам Зедера, вакцинация в ЕС идет медленнее, чем в США и Китае, из-за перебоев в поставках препаратов. Политик выразил опасение, что это в свою очередь может привести к экономическому отставанию региона.

Зедер призвал европейские власти предпринять решительные действия для исправления ситуации. В частности, политик предложил нарастить производственные мощности, а не полагаться на несколько заводов. «Мы также должны проверить, могут ли другие вакцины также быть одобрены. Европейские регуляторы должны как можно скорее изучить российские и китайские вакцины», — подчеркнул он.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем срыв сроков поставок признал глава компании AstraZeneca Паскаль Сорио. Он пояснил, что отставание от графика связано с проблемой в изготовлении основного компонента вакцины на заводах в Нидерландах и Бельгии.