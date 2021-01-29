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В Сербии посчитали побочные эффекты от американской и российской вакцин

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На вакцину против коронавируса американской компании Pfizer приходится более половины побочных эффектов, зафиксированных в Сербии. Об этом заявил представитель сербского Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич, его слова приводит РИА Новости.

Зелич рассказал, что к настоящему моменту вакцинированы более 400 тысяч граждан Сербии. Нежелательные реакции возникли в 62 случаях. Власти посчитали, что 35 из них приходится на вакцину Pfizer, еще 26 — на препарат китайской компании Sinopharm.

При этом после вакцинации российским препаратом «Спутник V» зафиксирован всего лишь один случай побочного эффекта, отметил Зелич. По словам представителя сербского регулятора, речь идет о таких реакциях, как боль, отек и покраснение в месте укола.

На данный момент 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан. Процесс регистрации вакцины в Евросоюзе и ВОЗ уже инициирован.

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