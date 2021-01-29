Еще одна страна получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

Президент Боливии Луис Арсе рассказал, что страна получила первую партию российской вакцины «Спутник V». Его сообщение опубликовано в Twitter.

Он также объявил о начале кампании по вакцинации от COVID-19 прибывшим препаратом. По словам Арсе, в Боливию прибыло 20 тысяч доз, в первую очередь вакцину получат работники сферы здравоохранения.

Судя по фотографии, политик лично принял участие в разгрузке контейнеров с вакциной. Ее доставили из Буэнос-Айреса.

Договоренность о поставках «Спутник V» в Боливию была достигнута в декабре. Тогда Арсе подписал соглашение о поставках в страну 5,2 миллиона доз для вакцинации 2,6 миллиона человек.

На данный момент 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан. Процесс регистрации вакцины в Евросоюзе и ВОЗ уже инициирован.