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Генсек ООН понадеялся на скорую регистрацию российской вакцины ВОЗ

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Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Michael Sohn / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса будет как можно скорее сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил в интервью ТАСС

Гутерриш напомнил, что в настоящий момент представили ВОЗ и разработчики российской вакцины ведут переговоры касательно регистрации препарата. «Надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — сказал он.

Генсек ООН предположил, что российский препарат может быть использован для вакцинации сотрудников организации и местного населения в наиболее уязвимых регионах мира, где у ООН есть миротворческие миссии. «Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе [с пандемией коронавируса]», — подчеркнул Гутерриш.

Уже 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.

В ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН в сентябре президент России Владимир Путин предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно. Российский лидер заявил, что Москва получала подобные обращение от коллег из ООН и не может остаться к ним безучастной.

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