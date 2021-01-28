Генсек ООН понадеялся на скорую регистрацию российской вакцины ВОЗ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что российская вакцина от коронавируса будет как можно скорее сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил в интервью ТАСС

Гутерриш напомнил, что в настоящий момент представили ВОЗ и разработчики российской вакцины ведут переговоры касательно регистрации препарата. «Надеюсь, что эти контакты приведут к тому, что она будет признана или сертифицирована ВОЗ так быстро, насколько это возможно», — сказал он.

Генсек ООН предположил, что российский препарат может быть использован для вакцинации сотрудников организации и местного населения в наиболее уязвимых регионах мира, где у ООН есть миротворческие миссии. «Мы считаем, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в этой борьбе [с пандемией коронавируса]», — подчеркнул Гутерриш.

Уже 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.

В ходе своего выступления на сессии Генассамблеи ООН в сентябре президент России Владимир Путин предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно. Российский лидер заявил, что Москва получала подобные обращение от коллег из ООН и не может остаться к ним безучастной.