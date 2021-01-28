Еще одна страна получит российскую вакцину «Спутник V»

Боливия станет еще одной страной, которая получит первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД южноамериканской республики.

«Первая партия вакцины "Спутник V" отправлена из России по направлению Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг, 28 января», — говорится в сообщении.

Во вторник из Буэнос-Айреса (Аргентина) в Москву вылетел самолет аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, чтобы привезти в страну третью партию вакцины. По информации МИД Боливии, на этом же самолете из России привезут дозы препарата, предназначенные для их страны. «В Буэнос-Айресе груз переместят на самолет государственной компании Boliviana de Aviacion, который направится в Ла- Пас», — уточнило ведомство.

В декабре президент Боливии Луис Арсе объявил, что власти страны подписали контракт о поставках в страну 5,2 миллиона доз «Спутника V» для вакцинации 2,6 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшую пару недель.

Всего в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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