Иран приготовился производить у себя «Спутник V»

Власти Ирана зарегистрировали у себя вакцину российского производства «Спутник V» и приготовились производить ее на своей территории при участии России. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его цитирует РИА Новости.

«Хотел бы вас проинформировать, что вакцина "Спутник V" вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии) соответствующих институтов в России и Иране», — приводит агентство слова дипломата.

В декабре 2020 года США дали согласие на разблокировку активов Ирана для закупки вакцины от COVID-19. По словам управляющего Центрального банка Ирана Абдулнасера Хеммати, американцы сами наложили санкции на все банки страны.

Однако позднее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что импорт препаратов в страну запрещен. Сейчас Иран самостоятельно занимается разработкой вакцин от коронавируса.