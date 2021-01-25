Индийский посол рассказал про вакцинацию «Спутником V»

Посол Индии в России Венкатеш Варма привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом глава диппредставительства рассказал «Ленте.ру».

Дипломат сообщил, что сходил на вакцинацию в государственную поликлинику в Таганском районе Москвы. «Я привился вместе с обычными российскими гражданами. Это был очень хороший опыт. Все было замечательно организовано, медсестра и врач были очень добры, информативны и профессиональны», — отметил он.

Варма добавил, что помимо него вакцинировалась и часть сотрудников посольства. «Некоторые планируют привиться в ближайшее время», — добавил он. Посол также заявил журналистам, что чувствует себя хорошо.

«Спутник V» планируется зарегистрировать в Индии после третьей фазы испытаний в ближайшие несколько недель, передает РИА Новости.

Ране сообщалось, что уже 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. Помимо нее в России зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона».