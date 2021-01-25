В центре Гамалеи объяснили новое предупреждение в инструкции к «Спутнику V»

В инструкции к вакцине от коронавируса «Спутник V» появилось предупреждение о применении с осторожностью при наличии злокачественных новообразований. Это связано с тем, что во время химиотерапии может снижаться иммунитет. Об этом РИА Новости рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», — объяснил он.

Гинцбург уточнил, что пациентам с онкологическими заболеваниями не запрещено прививаться, но перед этим им необходимо проконсультироваться с врачом и взвесить возможные риски. Кроме того, при сниженном иммунитете вакцина может работать менее эффективно. Применение «Спутник V» не вызывает рака, так как препарат сделан на основе вируса обычной простуды. Эта платформа хорошо изучена и проверена, добавил глава центра.

Ранее сообщалось, что в инструкции к «Спутнику V» появилось предостережение для людей с онкологическими заболеваниями, поскольку информации о влиянии вакцины пока недостаточно.