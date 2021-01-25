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В инструкции к вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение

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Фото: РИА Новости / Георгий Зимарев

Новое предупреждение относительно применения вакцины от коронавируса «Спутник V» касается пациентов со злокачественными новообразованиями. Таким людям следует применять препарат с осторожностью, сообщается в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины Гам-КОВИД-Вак, передает РИА Новости.

Подобное предупреждение обусловлено недостаточной информацией о влиянии вакцины на онкологические заболевания. В инструкции указано, что стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания.

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