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«Спутник V» собрались зарегистрировать более чем в 25 странах

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Фото: Николай Хижняк / «Коммерсантъ»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшую пару недель. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент вакцину зарегистрировали в 14 странах.

Ранее стало, что в Турции начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве. В фонде сообщили, что потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины в год.

Всего в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.

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