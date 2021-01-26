«Спутник V» собрались зарегистрировать более чем в 25 странах

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшую пару недель. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По его словам, в настоящий момент вакцину зарегистрировали в 14 странах.

Ранее стало, что в Турции начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве. В фонде сообщили, что потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины в год.

Всего в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.